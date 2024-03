Grease | lo spettacolo al teatro Brancaccio dal 3 aprile

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 26 marzo 2024)torna in onda a Roma al: si parte il 3Lodi Jim Jacobs e Warren Casey, con la regia di Saverio Marconi e la regia associata di Mauro Simone è una festa travolgente che accende le platee italiane e ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”: un cult intergenerazionale che, dopo aver superato i 2.000.000 di spettatori complessivi dal primo debutto, si rinnova a ogni stagione, è sempre più attuale ed è amatissimo anche dalle nuove generazioni che si immedesimano in una storia d’amore e di amicizia senza tempo, dal messaggio inclusivo. LEGGI ANCHE: Perla Vatiero, l’esilarante reazione di Filippo Bisciglia dopo la vittoria L'articolo proviene da 361 Magazine.