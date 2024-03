Gratta e vinci | la notte porta consiglio | ricco al chiaro di luna

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 26 marzo 2024), lo shock è stato talmente forte che non riusciva a crederci: la giocata in pienagli ha cambiato la vita in un attimo. Erafonda. Al lavoro, era stata una giornata era stata particolarmente impegnativa. Gli restava un briciolo di forze appena, motivo per il quale, prima di rincasare, aveva ben pensato di fermarsi alla Shell di Harwood Heights. Numerosi biglietti fortunati, nel corso degli anni, sono stati venduti in quella stazione di servizio: motivo in più per scegliere, fra tante, proprio quella lì, sebbene non fosse propriamente di strada. InstagramSceso dal suo veicolo, l’uomo di cui stiamo per raccontarvi la storia aveva già le idee piuttosto chiare sul da farsi. Sapeva benissimo qualescegliere e non ha indugiato neppure un secondo, al ...