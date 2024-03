Grande Fratello | risultati deludenti per la finalissima | ecco gli ascolti e il confronto con le passate edizioni

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 26 marzo 2024) E’ andata in onda ieri sera, lunedì 25 Marzo, la puntata conclusiva di. Il reality show come sempre condotto da Alfonso Signorini, accompagnato dall’unica opinionista Cesara Buonamici e anche Rebecca Staffelli che si occupa della parte social del programma, è volto al suo termine vedendo trionfare Perla Vatiero e Beatrice Luzzi seconda classificata. La messa in onda di ieri sera ha visto diversi blocchi principali, uno su tutti sicuramente le varie sorprese riservate ai finalisti: Rosy Chin, Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese hanno potuto riabbracciare le loro famiglie. Simona Tagli la sua mamma. Letizia Petris il suo Paolo Masella. E infine anche Perla si è finalmente abbandonata ad un appassionato bacio con Mirko Brunetti che ha fatto sognare i numerosi fan Perletti. Poi ancora spazio dedicato ai ricordi di questa edizione di ...