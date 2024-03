Grande Fratello | l’opinione di Isa sulla finale

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 26 marzo 2024) Alla fine, vuoi o non vuoi, fondamentalmente, per come sono fatta io, ha vinto Perla Vatiero. E alla fine, vuoi o non vuoi, fondamentalmente, per come sono fatta io, a me è andato bene anche così. Dico ‘anche così’ perché sinceramente, pur non avendo mai avuto una passione particolare per questa edizione, e pur non avendo mai avuto dei veri preferiti, la mia personale prima scelta sarebbe stata Beatrice Luzzi. E sarebbe stata Bea perché è oggettivo – non un discorso di punti di vista, è proprio un fatto- che sin dai primi giorni di settembre sia stata perno di questa edizione e sia stata la concorrente intorno alla quale hanno girato le dinamiche di tutti gli altri, che sono stati sostanzialmente delle comparse in un film con un unicoprotagonista. Per l’insieme del percorso, per il fatto che abbia condotto comunque i suoi giochi da sola, senza bisogno di ...