Grande Fratello | lite nella notte dopo la finale | aggredito Massimiliano Varrese

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 26 marzo 2024) Caosladel, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Una volta calato il sipario sulla diciassettesima edizione del programma – a vincere è stata Perla Vatiero – numerose segnalazioni hanno riportato di una rissa post puntata. A farne le spese(con calci e pugni alla sua auto), così come Monia La Ferrera, strattonata dal suo compagno Josh,di Greta. Il video, condiviso sui social, è diventato virale in breve tempo, con numerose interazioni. In merito è anche intervenuto Stefano Miele, che ha cercato di fare chiarezza sull’accaduto., rissala: l’auto di ...