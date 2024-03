Grande Fratello | le prime parole di Perla Vatiero e Beatrice Luzzi dopo la proclamazione della vincitrice

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 26 marzo 2024)la finalissima andata in onda ieri sera di, lasi è concessa ai microfoni dei canali social del reality show e ha raccontato le sue emozioni a caldo: Vi ringrazio tantissimo per il supporto che mi avete dato in questi mesi, senza di voi non ero qui e questo l’ho detto più volte. Sono emozionatissima, grazie davvero. Il mio è stato un viaggio, un percorso meraviglioso, magico. Non mi aspettavo tutto questo. Dal momento in cui sono entrata forse non mi aspettavo nemmeno di arrivare in finale, sono sincera. Poi magari durante il percorso qualcosa ho intuito, che magari potessi avere la forza di arrivare in finale. Ma non mi aspettavo di vincere, sono sincera. Quindi per me è veramente tanto emozionante, grazie! Ieri sera finalmente la ...