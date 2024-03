“Grande Fratello” | le parole di Ciro e Maddaloni dopo la finale

(Di martedì 26 marzo 2024) Personaggi Tv.ladelPetrone e Marcohanno fatto una diretta su Instagram durante la quale hanno detto qualche parola a proposito della vincitrice: Perla Vatiero. I due ex concorrenti si trovavano insieme nello studio appenala puntata. I due si sono espressi su quanto era appena successo mentre tutti gli altri stavano festeggiando la fine di questa edizione del, oltre che ovviamente la vincitrice. Qual è stata la reazione di MarcoPetrone alla vittoria di Perla? (Continuale foto) Leggi anche: “”, il fiume di critiche sui social del reality ...

Dopo una lunga serie di GF Vip, non solo da quanto c’è Alfonso Signorini alla conduzione ma dai tempi in cui lui era il tagliente opinionista al fianco di Ilary Blasi, quest’anno il grande Fratello ... (tuttivip)

Perla Vatiero è la vincitrice di questa edizione del Grande Fratello 2024 . La concorrente ha battuto in finale Beatrice Luzzi ottenendo il 55% delle preferenze. Scopriamo insieme chi è e cosa fa ... (superguidatv)

Ascolti tv, Lolita Lobosco chiude al 27% di share e trionfa sul Grande Fratello - Risultati con cui la fiction interpretata da Luisa Ranieri ha superato la concorrenza di Canale 5 che ha proposto la finale del 'Grande Fratello' seguita da 3.039.000 telespettatori raggiungendo uno ...adnkronos

Perché ha vinto Perla e non Beatrice Luzzi alla finale del Grande Fratello - A far discutere è stata soprattutto la sconfitta dell’attrice più che il successo della ex concorrente di Temptation Island ...quotidiano

Grande Fratello: top e flop della 17° edizione, dalla mancata vittoria di Beatrice, alle nuove aggiunte in studio - Finita questa edizione del programma di Alfonso Signorini, rivediamo tutti i momenti e i personaggi che si sono distinti, in positivo o in negativo nel reality ...libero