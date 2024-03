Grande Fratello | le pagelle della finale | Perla vincitrice in coppia 8 | Beatrice vincitrice morale 10+ | Viva la libertà 10 | Varrese eliminato con onore 6

Grande Fratello, trionfa Perla Vatiero. Beatrice Luzzi seconda - E' Perla Vatiero la vincitrice del Grande Fratello 2024. Dopo 197 giorni nella Casa più spiata d'Italia, l'ex protagonista di Temptation Island ha battuto Beatrice Luzzi, arrivata seconda al televoto.adnkronos

Grande Fratello, Signorini accoglie in studio Greta Rossetti e ironizza sul legame con Sergio D'Ottavi: "Una lagna" [VIDEO]

Grande Fratello, Perla Vatiero vince il reality: «Ancora non ci credo». Beatrice Luzzi arriva seconda, Signorini: «Risultato clamoroso» - È Perla Vatiero la vincitrice del Grande Fratello 2024. Nessuno se lo aspettava, ma il suo fandom era davvero forte. «Grazie a tutti ancora non ci credo». La ...ilmattino