Grande Fratello | la mamma di Monia La Ferrera interviene sui social dopo la rissa sfiorata tra Josh Rossetti e Massimiliano Varrese | le sue parole

Grande Fratello, Anita Olivieri esulta per la vittoria di Perla Vatiero ma il pubblico non gradisce - Beatrice per sei mesi ha avuto una sola nemesi: Anita. Ma chi era Anita per Beatrice "Per me è una persona che non potrò… Leggi ...informazione

Perla Vatiero, chi è la vincitrice del Grande Fratello: imprenditrice e influencer, l'ex Temptation Island per molte ragazze è un idolo - Perla Vatiero è la vincitrice del Grande Fratello, edizione 2024. Nel voto finale ha battuto sul filo di lana Beatrice Luzzi, altra Grande favorita per la vittoria del reality show ...leggo

Beatrice Luzzi, arriva la stoccata a Perla dopo la vittoria del GF… - Seconda classificata al Grande Fratello Beatrice Luzzi che non ha fatto mancare un commento sibillino alla vincitrice Perla Vatiero.donnaglamour