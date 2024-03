Grande Fratello | Josh Rossetti interviene dopo la rissa sfiorata con Massimiliano Varrese | “Ha iniziato a provocarmi | mi rideva in faccia”

(Di martedì 26 marzo 2024) Ieri sera,la finale del, gli ex gieffini e i rispettivi parenti si sono ritrovati insieme fuori dagli studi e si è consumata un’accesa lite tra ildi Greta. Mentre si trovavano fuori dagli studi, infatti,aver preso a calci il muro e il van in cui si trovava, si è avvicinato all’ex concorrente, iniziandolo a spingere e spintonando anche Monia La Ferrera, che si trovava tra loro. Nel corso di una diretta post finale, Stefano Miele ha raccontato che a innescare la rabbia disarebbero stati degli applausi ironici rivolti daa Monia. I video di...

Perla Vatiero ha vinto il Grande Fratello: che lavoro fa e quanto ha guadagnato col montepremi dopo la finale - Perla Vatiero vincitrice del Grande Fratello: che lavoro fa e quanto ha guadagnato col montepremi dopo la finale del programma di Alfonso Signorini ...notizie.virgilio

Ascolti tv, Lolita Lobosco chiude al 27% di share e trionfa sul Grande Fratello - L'Ultima puntata della serie tv con Luisa Ranieri chiude al 27% di share, superando la finale del GF che raggiunge uno share del 23,9% ...adnkronos

Il Grande Fratello è un successo No ma un’operazione economicamente vantaggiosa. Ecco perché il reality tornerà - "Il Grande Fratello tornerà proprio tra qualche mese, aspettateci", ha detto in diretta Signorini. Per la gioia dei fedelissimi, per la delusione dei detrattori ...ilfattoquotidiano