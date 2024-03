Grande Fratello | il fratello di Greta infuriato con Varrese | cosa è successo | Sfiorata la rissa

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 26 marzo 2024) Ilsi è chiuso ieri sera, tra clamore per la vittoria di Perla Vatiero, ma anche qualche incidente che ha rischiato di avere conseguenze più serie. Lo scontro tra uno dei concorrenti finalisti del reality, Massimiliano, e ildiRossetti, ha provocato attimi ditensione. Massimiliano– ilcorrieredellacitta.comJosh Rossetti non avrebbe preso bene un commento disulla sua ex, Monia La Ferrara, attualmente impegnata con ildi, e si sarebbe scagliato contro l’auto sulla quale viaggiava, con calci e pugni. A documentare l’esplosione di rabbia ci sarebbero video su Instagram. ...