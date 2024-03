Grande Fratello | Filippo Bisciglia festeggia Perla Vatiero con il tormentone di Temptation Island | Ho un video per te!

Beatrice Luzzi non ha vinto la diciassettesima edizione del Grande Fratello e la notizia che esce d alla finale di lunedì 25 marzo è questa. Perla Vatiero ha vinto il reality show, ma il fatto vero, ... (quotidiano)

In onda dalle 21.39 alle 1.56: la finale del “ Grande Fratello “, con orari sanremesi, ha incoronato la sua vincitrice Perla Vatiero. Al momento dell’annuncio il picco in share, complice l’ora tarda, ... (ilfattoquotidiano)

Perché ha vinto Perla e non Beatrice Luzzi alla finale del Grande Fratello - A far discutere è stata soprattutto la sconfitta dell’attrice più che il successo della ex concorrente di Temptation Island ...quotidiano

Cesara Buonamici e il ricordo del papà, la frase pronunciata durante la finale del Grande Fratello - Nel corso della finale del Grande Fratello, vinta da Perla, Cesara Buonamici si è lasciata andare a un momento molto toccante ricordando il padre, morto quando lei aveva vent'anni. L'occasione le è st ...gazzetta

Durissima condanna a Monia dopo la sceneggiata del Fratello di Greta contro Varrese: “c’era anche la bambina” - Valanga di critiche contro Monia dopo quello che è successo post finale Grande Fratello: le bruttissime immagini di Joseph Rossetti che vuole il confronto con Varrese sono diventate virali ...ultimenotizieflash