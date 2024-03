Grande Fratello e la maledizione del primo finalista

E’ andata in onda ieri sera, lunedì 25 Marzo, la puntata conclusiva di Grande Fratello . Il reality show come sempre condotto da Alfonso Signorini, accompagnato dall’unica opinionista Cesara ... (isaechia)

Grande Fratello, Perla Vatiero vince il reality: «Ancora non ci credo». Beatrice Luzzi arriva seconda, Signorini: «Risultato clamoroso» - È Perla Vatiero la vincitrice del Grande Fratello 2024. Nessuno se lo aspettava, ma il suo fandom era davvero forte. «Grazie a tutti ancora non ci credo». La ...ilgazzettino

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Lolita Lobosco vola altissimo, Grande Fratello neanche in Finale vince (ma sale) - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv Il palinsesto televisivo di lunedì 25 marzo 2024 ha offerto ai telespettatori film, talk e attualità. Ma ...ilmessaggero

Beatrice Luzzi non ha vinto il Grande Fratello, ma lo ha costruito - È stata, nel bene e nel male, la regina di questa edizione. Ecco perché eccezionalmente ci rivolgiamo direttamente a lei per ringraziarla di aver tenuto in vita il programma ...vanityfair