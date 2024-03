Grande Fratello | due famose ex gieffine critiche dopo la vittoria di Perla Vatiero | “Una caciottara che non sa coniugare i verbi”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 26 marzo 2024) La finalissima diandata in onda ieri su Canale 5 ha tenuto incollati numerosi telespettatori, ottenendo così un buon 23,9% di share televisivo. Ladi, contesa fino all’ultimo con Beatrice Luzzi, ha però diviso in due il pubblico affezionato al reality show. Da una parte c’è chi ha esultato per la sua, tifando per lei e spronando il pubblico sempre a votarla affinché si aggiudicasse lei il primato assoluto. Tra questi sicuramente in primis i suoi ex compagni di avventura, Marco Maddaloni, Ciro Petrone, Angelica Baraldi, Mirko Brunetti e tanti altri. Ma anche le sue ex compagne di avventura a Temptation Island: Isabella Recalcati, Gabriela Chieffo, Alessia Bottiglia, Francesca Sorrentino e Alessia Ligiotti. Ecco di seguito i loro ...