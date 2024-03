Grande Fratello | Beatrice Luzzi papabile vincitrice L’ex marito | “Hai superato te stessa”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 26 marzo 2024) Sono trascorsi 197 giorni da quell’11 settembre 2023 che ormai sembra talmente lontano da ricordare a malapena i volti di alcuni dei concorrenti che hanno varcato la soglia della Casa. Ilè giunto al suo gran finale e, come da tradizione, il conduttore Alfonso Signorini ha dedicato alcuni momenti speciali agli ultimi inquilini pronti a contendersi l’ambito premio. Tra le papabili vincitrici, da mesi in testa ai sondaggi, c’èche questa sera ha ricevuto la visita più bella. Quella dei figli ma soprattutto quella delAlessandro Cislin, che ha speso per lei le parole più belle., un pilastro di questoAlfonso Signorini l’ha definita una “concorrente ...