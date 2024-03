Grande Fratello 2024 | la sorpresa di Beatrice Luzzi | l’ex compagno Alessandro e i figli | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 26 marzo 2024) E’ tempo di una bellaperdurante la finale del: in passerellae i due“ballerina” alriabbracciaDopo aver ballato in passerella,riceva una bellissimada parte del. «Sei ancora più bella con qualche segno di stanchezza. Da domani troverai, leggerai e sentirai la marea umana di affetto che hai suscitato in tutti questi mesi. Molte persone si sono sentite ...