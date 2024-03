Graduatorie GPS | scelta delle 20 scuole Quando le 15 preferenze? Mad e interpello | cosa cambia LE RISPOSTE AI QUESITI

(Di martedì 26 marzo 2024) Mancano pochi giorni alla presentazione della domanda per l’aggiornamentoprovinciali per le supplenze (GPS). Ecco tutte lealle vostre domande durante la puntata di Question Time andata in onda martedì 26 marzo alle 14:30. L'articolo .

graduatorie GPS: è usuale per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie andare di tanto in tanto a "sbirciare" la propria situazione online. Seppure sempre uguale, ci si sente rassicurati, si ... (orizzontescuola)

Concorso scuola 2020, gli idonei per il ruolo chiedono lo scorrimento delle Graduatorie in coesistenza con quelle dei nuovi concorsi PNRR - Sono migliaia i docenti che, pur avendo superato i concorsi per l'assunzione a ruolo nel 2020, si ritrovano ancora in una situazione di precarietà. Il Movimento "Idonei 2020 per il ruolo, gli invisibi ...orizzontescuola

Docenti precari al 27%: sindrome ‘supplentite’ - Secondo la Uil in 8 anni i contratti a tempo determinato sono cresciuti da 950 a 1.396. Sostegno, l’anello debole: il 70% dei professori ha un incarico annuale o al 30 giugno ...laprovinciacr

Gps, nuovo sistema per l'aggiornamento. Così si controlla il punteggio - Manca davvero poco all'aggiornamento di aprile delle Gps 2024 – 2026, che durerà venti giorni e permetterà anche di trasferirsi in altra provincia. I sindacati sono stati convocati al Mim per esaminar ...italiaoggi