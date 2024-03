GPS personale educativo | ci si inserisce anche con diploma magistrale o triennale L19 Tutti i requisiti

(Di martedì 26 marzo 2024) Si avvicina la data di riapertura e aggiornamento delle GPS, graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze. Un appuntamento importante, poiché si tratta delle graduatorie da cui vengono conferite le supplenze, da quelle al 31 agosto e 30 giugno, a quelle temporanee. Importante dunque sia la scelta della provincia, che delle scuole in cui comparire nelle rispettive graduatorie di istituto. La domanda è unica, si presenta online, entro i termini che saranno indicati dal Ministero. L'articolo .

Localizzatore GPS a 6,79€ su Amazon: AFFIDABILE e scontato del 60% - Un localizzatore GPS può servire per una marea di scopi. Questo modello attualmente in sconto su Amazon del 60%, è dotato di batteria integrata ricaricabile a lunghissima durata e anche di una SIM int ...telefonino

Aggiornamento GPS 2024-26, riserva del 15% per chi ha svolto il servizio civile universale: da comprovare tramite documentazione da allegare - Come è ormai noto, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha presentato la piattaforma che gestirà le operazioni relative all'acquisizione delle domande di inserimento, trasferimento e aggiornament ...orizzontescuola

GPS docenti 2024, chi è in anno di prova può partecipare all’aggiornamento [VIDEO] - Cresce l'attesa anche per l'aggiornamento delle GPS docenti 2024. Gli interessati saranno tantissimi e già da adesso vogliono capire bene se e come fare per partecipare alla procedura in base alla pro ...orizzontescuola