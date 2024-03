GPS docenti 2024 | oltre al titolo di studio nella domanda bisognerà inserire i CFU integrativi? VIDEO

(Di martedì 26 marzo 2024) Sono giorni cruciali per l'aggiornamento delle GPS: è attesa infatti l'ordinanza ministeriale che darà il via alla procedura che potrebbe arrivare fra la fine di marzo e i primi di aprile. L'articolo GPSaldii CFU

In arrivo l'ordinanza ministeriale sull' Aggiornamento delle GPS docenti 2024 . Al momento le informazioni che sappiamo provengono dalla bozza diffusa qualche settimana fa non tutto ovviamente è ... (orizzontescuola)

Manca poco all'ordinanza ministeriale che regola le GPS docenti 2024 : le domande per l'aggiornamento delle liste per le supplenze potrebbero partire a cavallo fra la fine di marzo e i primi di ... (orizzontescuola)

L’ Aggiornamento delle Graduatorie GPS si avvicina rapidamente, con l'apertura prevista nelle prossime settimane per il biennio 2024/25 e 2025/26 L'articolo Aggiornamento Graduatorie GPS, Scopri ... (orizzontescuola)

docenti precari al 27%: sindrome ‘supplentite’ - Secondo la Uil in 8 anni i contratti a tempo determinato sono cresciuti da 950 a 1.396. Sostegno, l’anello debole: il 70% dei professori ha un incarico annuale o al 30 giugno ...laprovinciacr

Aggiornamento graduatorie GPS 2024: novità per la domanda online - Il Ministero dell'istruzione ha presentato ai sindacati della scuola la piattaforma per presentare la domanda di inserimento e aggiornamento nelle graduatorie GPS per il biennio 2024 2026. Ecco tutte ...ticonsiglio

Punteggio servizi di insegnamento dall’1 febbraio agli scrutini finali, nelle GPS vale 12 punti anche se il servizio è inferiore a 166 giorni - Quindi se un docente supplente, nello stesso anno scolastico, mette insieme, anche se non continuativamnete, un servizio di almeno 166 giorni, avrà in GPS la valutazione di 12 punti per questo ...tecnicadellascuola