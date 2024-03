Governo | Roccella “Ok Cdm a registro nazionale per affido minori”

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Il ddl che abbiamo approvato serve a tutelare iin, ifuori famiglia e, quindi, a cercare di prevenire e contrastare i fenomeni di istituzionalizzazione impropria di affidamenti troppo lunghi, cosiddetti ‘sine diè. Sostanzialmente quello che vogliamo costruire è un flusso di dati e quindi l'istituzione di due registri: uno presso il Dipartimento per le Politiche della famiglia, un altro presso i Tribunali”. Così il ministro per la Famiglia Eugenia, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. “Il primo, per monitorare il ricorso agli affidamenti per iprivi di un ambiente familiare idoneo, su base provinciale, attraverso il numero deicollocati in ciascuna struttura, il numero delle famiglie, il ...