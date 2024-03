Golf | tra monte San pietro e Casalunga Mazzoli detta legge | Fiori e Varoli da applausi Cuomo e Gallerani sono una coppia d’oro

(Di martedì 26 marzo 2024) Sabato la prima tappa del circuito Tucano Race to Scotland ha aperto l’attività alBologna. Matteovince con 75 colpi, tre oltre il par del percorso diSan. In prima categoria successo per Matteo(36) seguito da Massimo Morselli (34), in seconda ampio successo per Fabrizio Magni (37) che lascia a cinque colpi Maurizio Minghelli mentre in terza Lorenzo Santilli (38) ha la meglio su Piero Peduzzi (36). Domenica l’agonismo incontra il divertimento nell’Itinera Voucher and Travel Tuscany taste, con formula a coppie. Riccardoe Edoardovincono con 66 colpi. Nella categoria netta Michela Gazziero e Matteo(43) precedono Armando Rubinacci e Christian Carbognin, a pari punti, al termine di un avvincente ...

