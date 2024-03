Golden Globe | accordo quinquennale di trasmissione con la CBS

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 26 marzo 2024) Vi avevamo parlato dell’importanza deinel panorama dei premi americani e nel macrocosmo della Award Season statunitense. E vi avevamo parlato di quanto idel 2024 fossero fondamentali per l’esistenza dei premi stessi. L’audience, mai come quest’anno, era fondamentale per la rinascita del premio più importante dopo gli Oscar. E, due mesi dopo la messa in onda deis su CBS per la prima volta in più di quarant’anni, la rete ha concluso un nuovoper continuare a trasmettere lo show in streaming su Paramount+ e sui canali via cavo. L’prevede anche il passaggio degli American Music Awards alla CBS. Latelevisiva, che la CBS ha utilizzato per promuovere il lancio ...