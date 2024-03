Golasecca | sì dà fuoco in auto | gravissimo Ustionate anche la moglie e la figlia intervenute per soccorrerlo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024)(Varese), 26 marzo 2024 – Dramma a, nel Varesotto. Un uomo è rimasto ustionato in modo grave e altre due persone in maniera più leggera in seguito a un incendio che ha completamente bruciato duemobili. Le fiamme si sono sviluppate in via Giacomo Puccini, poco distante dalla strada provinciale che attraversa il paese. La dinamica di quanto accaduto è ancora in corso di ricostruzione, ma sembra che alla base di quanto accaduto ci sia un tragico gesto volontario. Dalle prime informazioni, infatti, pare che un uomo si sia datovolontariamente mentre si trovava all'interno di uno dei due veicoli, utilizzando una tanica di benzina. Nel tentativo di spegnere le fiamme e dila, una 42enne, e la13enne hanno riportato ...