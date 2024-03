Golasecca | si dà fuoco in auto davanti all’abitazione della famiglia | lo choc della moglie e della figlia

(Di martedì 26 marzo 2024) Pubblicato il 26 Marzo, 2024 Si cosparge di benzina all’interosuaa metano e si dà. E’ la sconvolgente decisione presa da un 50enne, che ha messo in atto il proposito di farla finita in quel modo dopo avere posteggiatosua. Quella che ormai, evidentemente, considerava perduta, visto che era in corso la separazione dalla. La coppia ha unadi 13 anni. Il drammatico episodio è avvenuto alle 6 di questa mattina a, in provincia di Varese, in via Puccini. L’uomo che ha platealmente deciso di suicidarsi, è stato soccorso dallae dalla ...

Golasecca (Varese), 26 marzo 2024 – Dramma a Golasecca , nel Varesotto. Un uomo è rimasto ustionato in modo grave e altre due persone in maniera più leggera in seguito a un incendio che ha ... (ilgiorno)

Un 50enne si è dato fuoco in auto a Golasecca , in provincia di Varese , davanti alla figlia e alla moglie dalla quale si stava separando (notizie.virgilio)

Si cosparge di benzina e si dà fuoco davanti alla moglie e alla figlia 13enne: grave un 50enne. I due coniugi si stavano separando - Si è cosparso di benzina e si è dato fuoco davanti alla moglie e alla figlia di 13 anni: grave un 50enne. A scatenare il gesto disperato sarebbe la separazione in corso tra i ...leggo

Varese, 50enne si dà fuoco in auto - Un 50enne si è dato fuoco ed è rimasto gravemente ferito stamani a Golasecca, in provincia di Varese. Il fatto è accaduto in via Giacomo Puccini. L'uomo si ...lapresse

Si dà fuoco in auto a Golasecca vicino Varese davanti a moglie e figlia: 50enne gravissimo, si stava separando - Un 50enne si è dato fuoco in auto a Golasecca, in provincia di Varese, davanti alla figlia e alla moglie dalla quale si stava separando ...notizie.virgilio