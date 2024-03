Godzilla e Kong - Il nuovo impero | le prime reazioni lo definiscono un' esplosione atomica

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 26 marzo 2024)molto positive per il quinto capitolo del MonsterVerse franchise di Legendary Pictures, nei cinema italiani dal 28 marzo.- Ilè stato finalmente rivelato al pubblico ieri sera con la première tenutasi al TCL Chinese Theatre di Los Angeles, e lenon hanno tardato ad apparire sui social media. L'epico film sui kaiju, in uscita nelle sale italiane il 28 marzo, vedeunire le forze per eliminare una nuova minaccia per il mondo. Alla regia troviamo nuovamente Adam Wingard, il cast vede il ritorno di Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Kaylee Hottle. L'attore britannico Dan Stevens, che ha lavorato con Wingard nel thriller The Guest (2014), è …