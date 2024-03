Gme | prezzo gas in Italia sale a 30 | 34 euro al MWh

(Di martedì 26 marzo 2024) Ildel gas ina 30,34al MWh. Lo comunica il Gme, gestore dei mercati energetici sottolineando che il valore dell'indice Igi (n gas index) per il 25 marzo era a 29,08al MWh. L'indice, calcolato giornalmente dal Gmw, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas ine si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

