Globalizzazione | addio o arrivederci? Tocci | Talò e il libro di Braw

(Di martedì 26 marzo 2024) Il mondo globalizzato che si è affermato durante gli ultimi tre decenni è davvero arrivato al capolinea? Oppure quello è in corso è solo un riadattamento, e non una crisi definitiva? La risposta a queste domande è stata alla base della presentazione del“Goodbye Globalization: The Return of a Divided World”, scritto da Elizabeth, senior fellow dell’Atlantic Council ed editorialista per testate del cadi Politico e di Foreign Policy, tenutasi al Centro Studi Americani nella serata di lunedì 25 marzo. Ad animare il dibattito con l’autrice del volume erano presenti l’ambasciatore Francesco Mariae la direttrice dell’Istituto Affari Internazionali Nathalie, moderati dalla giornalista Barbara Carfagna e introdotti dai ringraziamenti del direttore del Centro Studi Americani Roberto ...