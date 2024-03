Gli oceani si adeguano al riscaldamento globale Non sorprende | trent’anni fa lo sapevamo già

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Effetto serra: istruzioni per l’uso è il libro a cui sono più affezionato tra quelli che ho scritto. La prima edizione fu pubblicata nel 1994, esattamente 30 anni fa. Già allora si sapeva bene come il clima terrestre dipendesse in modo sostanziale dal comportamento delle masseche. Glisono molto pigri nel rispondere alla evoluzione della composizione dell’aria. Per questo avevo scritto che il mondo reale funziona in modo diverso dagli ipotetici scenari di equilibrio. Primo, le concentrazioni dei gas serra aumentano in modo graduale, anno dopo anno, e non repentinamente, tutte in una volta. Secondo, c’è un altro, formidabile, fattore che ritarda il sur: l’inerzia termica dei mari, soprattutto delle masseche, che costituiscono la memoria del sistema climatico. Supponiamo di poter ...