Gli avversari Mister Boscaglia al timone dell’Ancona

(Di martedì 26 marzo 2024) L’Ancona ha scelto Roberto. Toccherà al tecnico siciliano guidare i dorici sabato prossimo nello scontro diretto con la Spal e fino al termine della stagione. La società biancorossa ha puntato su un allenatore di grande esperienza, con tanti campionati di serie B e C alle spalle. Anche in piazze importanti come Brescia, Palermo e Foggia.ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024, ma gli è stato garantito il rinnovo automatico in caso di salvezza. Il nuovo tecnico ha già diretto il primo allenamento, e nel prossimo turno sarà chiamato a ridisegnare la squadra dovendo fare fronte alle squalifiche di Clemente e Cioffi.prende ilal quintultimo posto in classifica a 34 punti, a -2 dalla Spal e +1 su Vis Pesaro e Recanatese.

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha svolto una conferenza stampa nel corso della sosta per le nazionali per fare il punto della situazione in casa rosanero. Nelle ultime cinque gare infatti il ... (sport.quotidiano)

Tenere Schwazer lontano dai Giochi è un'offesa all'umanità e alla bellezza - Il prodigio di un atleta che non vuole arrendersi: la sentenza dell'Agenzia mondiale antidoping di Losanna nega lo sconto di squalifica di otto anni ...ilfoglio

Sinner-Arnaldi, l'Italia già pregusta il derby. Ma prima il test: due avversari mai battuti - 'Non si arriva agli ottavi di questo torneo per caso'. E non si dimentica nemmeno quanto brucia il fuoco: è lo stesso Sinner a raccontare il suo avversario di oggi, Christopher O’Connell. Il rosso di ...informazione

LIVE Italia-Turchia, Qualificazioni Europei U21 calcio in DIRETTA: snodo fondamentale per gli azzurrini - CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Rientrando da una vittoria convincente venerdì 22 marzo contro la Lettonia, la nazionale italiana Under 21 si prepara a scendere nuovamente in campo per il suo se ...informazione