Giugliano | incidente in pieno centro | ragazza si ribalta con l’auto

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di martedì 26 marzo 2024)in. In circostanze ancora da chiarire, unaalla guida di un Suv Suzuki si èto in via Fratelli Maristi. Non è ancora chiara la dinamica. La giovane alla guida delavrebbe perso il controllo del veicolo all’altezza del L'articolo Teleclubitalia.