Girone A Alcione oltre lo stop | Dipende tutto da noi»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) A sette giornate dalla fine delA della Serie D, l’deve gestire cinque punti di vantaggio sul Chisola, prima inseguitrice della capolista. Gli arancioni si leccano le ferite per la sconfitta in trasferta contro la Lavagnese, un 2-1 che non va giù al tecnico Giovanni Cusatis. "Sono amareggiato perché abbiamo preso due gol su palle inattive e sapevamo che potevano metterci in difficoltà. Abbiamo avuto occasioni su occasioni, ma in questo momento i dettagli fanno la differenza e la Lavagnese è stata più brava di noi - dice il tecnico - Sappiamo che ancora c’ènelle nostre mani. Da qui alla fine ogni domenica bisogna pensare partita dopo partita. Restiamo sul pezzo e ci prepariamo per giovedì". Quando ci sarà la Vogherese, stavolta in casa degli orange, che hanno il vantaggio di avere una gara in meno (31 contro ...