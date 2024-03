Giro d' Italia 2024 | cambia il finale della tappa 1 | aggiunta la salita di San Vito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Roma, 26 marzo- Ald', in programma da sabato 4 maggio a domenica 26 maggio, mancano ancora diverse settimane durante le quali entrerà nel pieno la stagione delle Classiche, con ildelle Fiandread andare in scena domenica prossima. Qualcosa però si muove già e non si parla di una startlist già da urlo e ricca di nomi di spicco, bensì del percorso1, che subisce una modifica tanto piccola quanto potenzialmente interessante. I dettagli Gli sguardi più attenti avranno notato già da tempo l'allungamentofrazione inaugurale, che condurrà la carovana da Venaria Reale a Torino non più dopo 136 km ma dopo 143 km da percorrere. I 7 km in più trovano oggi una spiegazione ...