Giovani e futuro | le opportunità offerte dall’Europa | Federica Celestini Campanari | “Dall’Europa tante opportunità per i giovani”

(Di martedì 26 marzo 2024) “Siamo qui per raccontare aiquali sono leper diventare sempre più cittadini attivi e contribuire cosi non solo miglioramento della propria vita ma anche del contesto sociale che li circonda”. Cosi, Commissario straordinario Agenzia italiana per la gioventù a margine dell’evento “: Le Storie dei

Parma è in finale come Capitale Europea dei Giovani 2027 - Bologna, 26 mar. (askanews) – Parma è l’unica città italiana giunta in finale per diventare Capitale Europea dei Giovani 2027. Dovrà competere con Chinzu in Moldavia, Fuenlabrada e Mßlaga in Spagna, e ...askanews

Parma arrivata in finale come Capitale Europea dei Giovani 2027 - Bologna, 26 mar. (askanews) – Parma è l’unica città italiana giunta in finale per diventare Capitale Europea dei Giovani 2027. Dovrà competere con Chinzu in Moldavia, Fuenlabrada e Málaga in Spagna, e ...askanews

2019-2024 il nuovo volto di San Giovanni Valdarno - Si sta per concludere il quinquennio che ha visto Valentina Vadi alla guida della città di San Giovani Valdarno in qualità di sindaco: al suo fianco, dal 2019, ...www3.saturnonotizie