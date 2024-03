Giovanbattista Cutolo ucciso a Napoli, cento artisti baby per il musicista: «Mai più violenza cieca» - Cento giovani artisti uniti in memoria di un altro, uno di loro, che purtroppo non può più suonare; ma convinti che la sua musica resterà. È “La bellezza contro ...ilmattino

Un premio nel nome di Giogiò - Il riconoscimento ai giovani allievi di tre scuole musicali. L'iniziativa, a Napoli, dell'associazione "I cantori di Posillipo" ...rainews

Honoring Giovanbattista Cutolo Through Music: A Concert Against Violence - "It will be an honor to play for the memory of Giovanbattista Cutolo". This is how Christian Criscuolo, musician and friend of Giogiò, remembers the young man killed last August 31 in ...ilmattino