(Di martedì 26 marzo 2024)giovaniuniti in memoria di un altro, uno di loro, che purtroppo non può più suonare; ma convinti che la sua musica resterà. È ?La bellezza contro la...

cento giovani artisti uniti in memoria di un altro, uno di loro, che purtroppo non può più suonare; ma convinti che la sua musica resterà. È ?La bellezza contro la... (ilmattino)

Giovanbattista Cutolo ucciso a Napoli, cento artisti baby per il musicista: «Mai più violenza cieca» - Cento giovani artisti uniti in memoria di un altro, uno di loro, che purtroppo non può più suonare; ma convinti che la sua musica resterà. È “La bellezza contro ...ilmattino

Fuortes al Maggio musicale: oggi il benvenuto di Nardella in Palazzo Vecchio - Fuortes a Firenze, 'molto ottimista sul futuro del Maggio'. Il neo sovrintendente incontrerà nel primo pomeriggio in sindaco Nardella in Palazzo vecchio per un ...controradio

Un premio nel nome di Giogiò - Il riconoscimento ai giovani allievi di tre scuole musicali. L'iniziativa, a Napoli, dell'associazione "I cantori di Posillipo" ...rainews