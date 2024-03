(Di martedì 26 marzo 2024) (Adnkronos) - Milano, 26.03.2024 – Qualsiasi appassionato disa bene quanto importante sia rimanere al passo con i tempi in un contesto,quello attuale, caratterizzato da continui aggiornamenti in ogni ambito. Questo concetto vale ancor di più in un contesto medico, quando cioè si parla di ECM (Educazionein Medicina). Per tutti quei professionisti del settore medico che desiderano migliorare i propri standard professionali ma non sannofare, esce oggi il libro di“ECM E. Dynamicon Education: passione per i valori” (Bruno Editore). Al suo interno, gli autori condividono con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per credere ...

Giorgio Maggiani e Gianluca Soldà, ECM e Dintorni: il Bestseller su come raggiungere il successo professionale grazie alla formazione continua - (Adnkronos) – Milano, 26.03.2024 – Qualsiasi appassionato di formazione sa bene quanto importante sia rimanere al passo con i tempi in un contesto, come quello attuale, caratterizzato da continui aggi ...ilsannioquotidiano

Giorgio Maggiani e Gianluca Soldà lanciano il Bestseller “ECM e Dintorni” - Qualsiasi appassionato di formazione sa bene quanto importante sia rimanere al passo con i tempi in un contesto, come quello attuale, caratterizzato da continui aggiornamenti in ogni ambito profession ...ansa

Giorgio Maggiani e Gianluca Soldà: i valori alla base del successo professionale - Roma, 26 mar. – Qualsiasi appassionato di formazione sa bene quanto importante sia rimanere al passo con i tempi in un contesto, come quello attuale, caratterizzato da continui aggiornamenti in ogni a ...askanews