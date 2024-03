Gianna Nannini | “La canzone italiana esiste grazie a Napoli”

(Di martedì 26 marzo 2024)ha elogiato l’importanza die delle sue tradizioni musicali per la, passata e presente. La celebre cantautriceha voluto rendere omaggio all’importanza die delle sue radici musicali per l’intera tradizione della. L’occasione è stata il lancio del suo nuovo album “Sei nell’anima” e del relativo tour europeo., cuore pulsante della musicaDurante un’intervista con Il Mattino, laha espresso un concetto chiaro: “In Italia non siamo ancora riusciti a ripartire dalle nostre tradizioni, dalla Calabria, dalla Puglia, da ...

Gianna Nannini si è raccontata in occasione dell’uscita del suo nuovo album: pubblicato il 22 marzo 2024, Sei nell’anima è una raccolta di inediti nei quali l’artista canta la sua rinascita, ... (news.robadadonne)

Personaggi Tv. Mara Maionchi e Gianna Nannini sono inaspettatamente legate da una vicenda che ha dell’incredibile. La produttrice discografica ha raccontato la strana storia in un’intervista a “Che ... (tvzap)

Nell’ultima puntata del programma “Che tempo che fa” condotto da Fabio Fazio, andata in onda domenica 24 marzo 2024 su NOVE, il pubblico è stato intrattenuto dalla presenza di due ospiti speciali: ... (donnapop)

La scaletta del Tour 2024 di Gianna Nannini e quanto dura il concerto - Il prossimo autunno, il giorno 25 novembre a Zurigo, scatta con data zero il tour 2024 di Gianna Nannini (qui calendario date e biglietti) che poi si concluderà in Italia con cinque tappe in ...radiomusik

Domenica in, Gianna Nannini super ospite della puntata di Pasqua (Anteprima TvBlog) - La celebre rocker toscana ospite della puntata pasquale di Domenica In, il varietà diretto e condotto da Mara Venier ...tvblog

Gianna Nannini: «Serve una legge per i figli con due madri o due padri: è una questione di rispetto e umanità» - La cantautrice, in copertina su Vanity Fair, prende posizione sull'ultima pronuncia del presidente della Corte Costituzionale, che invitava il Parlamento a legiferare sui temi delicati come il riconos ...vanityfair