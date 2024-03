Giana | filotto da playoff | Ci siamo dati una chance

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Sette partite senza sconfitte (15 punti), dopo sette partite senza vittorie (un punto). Zero gol incassati nelle ultime cinque giornate, uno solo (su rigore) nelle ultime sette. Più che una progressione deflagrante, un ritorno al passato, considerando che laaveva chiuso il girone d’andata al sesto posto in piena zona(+5 di margine). E i numeri attuali sono ancora da: biancazzurri settimi, a +4 dalla prima delle escluse dagli spareggi per la Serie B. Un margine discreto a cinque gare dal termine, ma non comodo considerando che per quattro posti (dalla settima alla decima posizione) ci sono otto squadre nel giro di sei lunghezze. Un pensierino alla post-season comunque, Chiappella (nella foto) e i suoi, lo stanno facendo eccome. Tuttavia, e fuor di retorica, si bada soprattutto al presente, nella logica del ...