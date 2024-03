(Di martedì 26 marzo 2024), 26 marzo 2024 -per lacondida: mistero a. È tutta da accertare la dinamica di un episodio accaduto quest'oggi in via Giuseppe Walder, stradina che da piazza Cacciatori delle Alpi, in centro, porta al rione di Biumo Inferiore. Verso le 15.45 ai centralini del 112, numero unico di emergenza, è arrivata una chiamata in cui si riferiva di una persona infortunata distesa a terra. Sul posto si sono portati tempestivamente i soccorritori, con un'ambulanza. Giunti in via Walder hanno scoperto undi 39 anni disteso a terra, condidaal bacino e a una gamba. Le sue condizioni sono apparse subito piuttosto ...

Dopo la doppia aggressione a due presidi in Puglia, a opera di alcuni genitori, uno studente minorenne ha ferito con una coltellata un’insegnante della sua scuola in Lombardia. L’episodio è accaduto ... (ilfattoquotidiano)

Giallo a Varese: uomo trovato sanguinante in strada con ferite di arma da fuoco - Varese, 26 marzo 2024 - Trovato sanguinante per la strada con ferite di arma da fuoco: mistero a Varese. È tutta da accertare la dinamica di un episodio accaduto quest'oggi in via Giuseppe Walder, ...ilgiorno

Trovato a terra con ferite da arma da fuoco: grave un 39enne. Giallo a Varese - E' successo oggi pomeriggio in via Walder. L'uomo era riverso a terra e i soccorritori lo hanno trovato con dei proiettili che lo hanno raggiunto al bacino e a una gamba. Indaga la polizia di Stato ...varesenoi

Varese Basket Week: date, palestre e squadre dei tornei giovanili di basket - Il vademecum per seguire "Giovani Leggende", "Trofeo Garbosi", "Only for Girls" di Daverio e "Hub del Sempione Tournament" che vanno in scena nel fine settimana di Pasqua ...varesenews