Gf Vip | un famoso ex Vippone nello spot di Belve

(Di martedì 26 marzo 2024) A partire dal prossimo 2 aprile tornerà, in prima serata su Rai2, il popolare e graffiante talk show condotto da Francesca Fagnani,. In attesa della messa in onda cresce sempre di più l’attesa del pubblico, impaziente di scoprire chi saranno gli ospiti della nuova stagione “torchiati” dalle interviste della carismatica giornalista. Tra questi, è già confermato Fedez, al quale lo scorso anno la Rai negò l’ospitata. L’azienda, infatti, ritenne “inopportuno” l’intervento del rapper dopo quanto accaduto al Festival di Sanremo e la sua pubblicazione della telefonata intercorsa fra lui e la direttrice di Rai3 Ilaria Capitani dopo il Concerto del Primo Maggio. Come anticipato dalla conduttrice, Fedez parlerà della sua vita privata, ma il focus non sarà sulla crisi matrimoniale con Chiara Ferragni. In più, ci saranno Matteo Salvini, Carla Bruni, Antonella Clerici, ...