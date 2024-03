Germania-Olanda | amichevole | tv | streaming | probabili formazioni | pronostici

(Di martedì 26 marzo 2024)è un’e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche,, diretta tv e. Julian Nagelsmann, da settembre commissario tecnico della, ha avuto tutte le risposte che cercava nell’di sabato scorso con la Francia, battuta 2-0 a Lione grazie ai gol di Wirtz e Havertz. La Mannschaft ha difatti meritato ampiamente la vittoria contro Mbappé e compagni, riuscendo anche a tenere la porta inviolata dopo un anno esatto. Wirtz – IlVeggente.it (Ansa)La selezione 4 volte campione del mondo, rinfrancata pure dal ritorno di un giocatore sensazionale come Toni Kroos – tornato in nazionale dopo quasi tre anni – è sembrata una squadra completamente diversa da quella ...

