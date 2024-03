Geolier all’Università a Napoli | come vederlo in streaming

Roberto Vecchioni a "In altre parole" su La7 ha replicato alle critiche a Geolier . "C'è invidia verso Napoli. I napoletani sono meravigliosi"Continua a leggere (fanpage)

ll rapper invitato a parlare all'Università Federico II, il procuratore di Napoli che non è d'accordo con l'iniziativa. Ma chi dice che queste due storie debbano per forza incrociarsi?Continua a ... (fanpage)

Baby Gang, fuori il 26 aprile il nuovo album del trapper. Tra gli ospiti anche Guè, Marracash e Blanco - “L’angelo del male”, questo il titolo del nuovo lavoro, è il ritorno sulla scena del 22enne. Tra le sedici canzoni del disco anche i feat con Sfera Ebbasta e Lazza ...ilgiorno

Aversa, la CK Street Dance trionfa al “Dance Explosion” - Aversa (Caserta) - Le più grandi scuole italiane di danza contemporanea, moderna e hip hop si sono confrontate, lo scorso 24 marzo ad Anagni (Frosinone), per ...pupia.tv

Al peggio non vi è mai fine… Le giuste critiche del Procuratore Capo Nicola Gratteri sull’invito del rapper Geolier all’università di Napoli - Povera università di Napoli, verrebbe da dire, oppure: "siamo alla frutta". C'è veramente da piangere e disperarsi se si considera che in un ambiente come que ...telemia