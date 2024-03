Geolier alla Federico II di Napoli | Gratteri declina l?invito | «Non ho cambiato idea»

Un evento universitario andato sold out, ma accompagnato da molte polemiche. Martedì 26 Geolier sarà all’Università Federico II di Napoli , nell’aula magna della sede di Scampia, per un incontro con ... (ilfattoquotidiano)

Geolier alla Federico II non c’entra niente con la missione dell’università che è insegnare. Lo scrive Antonio Polito per il Corriere del Mezzogiorno. Non prendetela per snobismo, o come un indizio ... (ilnapolista)