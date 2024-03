Genova | bidello accusato di abusi sessuali su un 15enne | arrestato

Il Bidello di una scuola media è stato arrestato a Genova con l'accusa di violenza sessuale aggravata su un minore, un ex alunno di 15 anni (notizie.virgilio)

Il bidello 47enne, che rigetta ogni accusa, è finito in manette con la pesantissima accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di un ragazzino di 15 anni, ex alunno delle scuole medie in ... (fanpage)