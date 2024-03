(Di martedì 26 marzo 2024) Unalla stagione 2000-2001. Non esattamente la migliore nella storia recente delma comunque rimasta nel cuore e nella testa di...

Genoa, presentata la quarta maglia: omaggio vintage a una divisa iconica - Un omaggio alla stagione 2000-2001. Non esattamente la migliore nella storia recente del Genoa ma comunque rimasta nel cuore e nella testa di molti suoi tifosi. Questa ma.calciomercato

Genoa, presentata la quarta maglia: già in vendita in edizione limitata negli store e sui canali online - La divisa, ispirata alla stagione 1999/2000 sarà indossata dai giocatori sabato 30 marzo durante la partita con il Frosinone ...ilsecoloxix

presentata la quarta maglia del Genoa - La sosta per le Nazionali porta in dote una grande novità per il Genoa, è stata infatti presentata oggi a Milano la quarta maglia del Grifone che farà il suo esordio sanato prossimo nel match con il F ...genovatoday