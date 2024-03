Genoa e Samp vedono il nuovo Ferraris Il sindaco | 'Progetto svelato il 5 aprile | i due club lo acquisteranno'

Genoa e Samp doria stanno lavorando assieme per presentare un progetto di riqualificazione del Luigi Ferraris che permetta allo stadio di Marassi... (calciomercato)

Il destino dello stadio Luigi Ferraris di Genova continua a far parlare in città. La sorte della storica casa di Sampdoria e Genoa potrebbe... (calciomercato)

Simeone-Lazio, la pista si scalda: il Toro ha scelto cosa fare - Con Ciro Immobile sospeso tra un futuro in Arabia e la suggestione di raggiungere Simone Inzaghi all'Inter, la Lazio ha già scelto da chi ripartire. Come abbiamo anticipato, il primo rinforzo sarà ...torinogranata

Acerbi assolto. L'emoticon di Anguissa sui social non lascia spazio all'immaginazione - Oltre al comunicato ufficiale del Napoli, arrivano altre reazioni dal club azzurro, come quella del centrocampista Zambo Anguissa. Il calciatore, infatti,.tuttomercatoweb

VIOLA, Commisso non rimarrà a Firenze: lunedì rientra negli Stati Uniti - Lunga nota della Fiorentina in merito al riassetto societario dopo la morte improvvisa del direttore generale Joe Barone. La società ha chiarito come verranno ora spartiti i ruoli ...firenzeviola