(Di martedì 26 marzo 2024) Uno studio della Cgil rileva come ae neloltre il 40% degli impiegati35 nel settore privatomeno di 10.000l'anno. Per il sindacato: "Mentre si commenta con entusiasmo l’aumento del numero degli occupati, non si presta attenzione alla qualità dell’occupazione".

Generazione 500 euro: ecco quanto guadagnano gli under 35 a Roma e nel Lazio - Uno studio della Cgil rileva come a Roma e nel Lazio oltre il 40% degli impiegati under 35 nel settore privato guadagnano meno di 10 ...fanpage

Delta presenta in Europa la ricarica da 500 kW, pagabile col bancomat - La società taiwanese Delta Emea presenterà ad Aprile, presso il Nova Spektrum di Oslo, i suoi nuovi stalli di ricarica per auto e mezzi pesanti elettrici in grado di erogare fino a 500 kW di potenza ...hdmotori

Fiat, Opel, Peugeot e Citroën: la squadra «made in Italy» dei veicoli commerciali Stellantis - Mezzi da lavoro, viaggio e perché no camper, divisi tra compact van, medio e large. Alcuni con una lunga tradizione come il Ducato che quest’anno compie 40 anni ...corriere