Gaza | approvata senza veto Usa la risoluzione Onu sulla tregua

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 26 marzo 2024) . La reazione di Israele e di Hamas Il Consiglio di sicurezza dell’Onu ha approvato ieri lain cui si chiede un «cessate il fuoco immediato per il mese del Ramadan che conduca poi a uno durevole e sostenibile» e «il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi». Lasottolinea anche «l’urgente necessità di espandere il flusso di assistenza umanitaria e rafforzare la protezione dei civili nell’intera Striscia». Per la prima volta gli Usa non hanno posto il. Ladice anche altre cose che non piacciono allo Stato ebraico, parlando di rispetto degli obblighi «del diritto internazionale in relazione a tutte le persone detenute» e «deplora» gli attacchi contro i civili e gli atti di terrorismo. Lo scopo è quello di garantire la distribuzione di cibo nella Striscia per ...