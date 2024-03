Gava | salgono a 40 milioni i fondi 2024 per Autorità di bacino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024)a quasi 40di euro le risorse allediper la programmazione. Lo annuncia il viceministro all'Ambiente e sicurezza energetica Vanniaspiegando che "la dotazione finanziaria complessiva prevede per l'annualità in corso, ulteriori risorse per quasi 18di euro destinate al potenziamento delle capacità operative degli enti e al rafforzamento delle azioni a tutela del territorio". "Lavoriamo ad una programmazione di difesa ambientale che sia non più emergenziale ma strutturale - spiegain una nota - L'incremento deisi muove in questa direzione". Le ulteriori risorse saranno così ripartite: più 1 milione di euro all'Adb del Fiume Po, che porta la dotazione complessiva dell'ente a ...