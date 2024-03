Garcia | Mazzarri | Calzona | tre mister a confronto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 26 marzo 2024) Tempo di lettura: 4 minutiChe fosse difficile ripetere la stagione del terzo Scudetto era chiaro a tutti ma che il Napoli sprofondasse così, nel campionato 2023-2024, a nessuno sarebbe mai venuto in mente. Una stagione complicata per risultati e gioco, ma anche e soprattutto per guida tecnica. Il presidente De Laurentiis, dopo l’addio a Spalletti nello scorso giugno aveva affidato la squadra all’ex Roma e Psg Rudima i risultati sono stati miseri. E se all’inizio della stagione il Napoli era tenuto in grande considerazione dai pronostici tanto da essere favorito nelle quote sulla vittoria dello Scudetto, nelle settimane successive questa fiducia è venuta sempre meno. A novembre il Napoli lo esonerò per richiamare alla base, dopo quasi dieci anni, Walter. Lui però non ha miglior fortuna. I risultati latitano e si perdono punti pesanti ...